Encontro na sede da SMDH contou com participação da Patrulha Maria da Penha

As equipes técnicas da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda, através do CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), estiveram reunidas na semana passada com a conselheira tutelar da área do Retiro, Alessandra Silva de Oliveira Mattos. O encontro aconteceu na sede da secretaria, no bairro Nossa Senhora das Graças.

Segundo a coordenadora do CEAM, Julia do Carmo, o encontro fortaleceu os vínculos no atendimento à mulher que seja vítima de violência, aproximando mais os parceiros dessa rede de proteção:

“Sabemos que os desafios no enfrentamento da violência contra a mulher são grandes. Por isso reforçamos incansavelmente a articulação entre o CEAM e os demais serviços da rede de proteção do município”, afirmou Júlia.

A conselheira tutelar Alessandra Mattos classificou o encontro como excelente e apontou os motivos:

“A reunião que participei pela primeira vez foi muito proveitosa, porque esclarecemos dúvidas que existiam nas práticas de atendimento e temos a certeza que contaremos sempre com a SMDH na proteção de mulheres, crianças e adolescentes quando precisarmos pedir socorro” disse Alessandra.

O encontro teve também a participação da Patrulha Maria da Penha, formada por guardas municipais, que fiscaliza o cumprimento das Medidas Protetivas determinadas pela Justiça contra homens agressores. Foto cedida pela SMDH.

Secom/PMVR