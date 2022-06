Troca de tiros deixa um morto e um preso no bairro Jardim Belmonte

Uma troca de tiros entre suspeitos de tráfico e policiais militares terminou com um deles morto e outro preso, no fim da noite de sexta-feira (10), no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. O fato ocorreu na Rua São João de Meriti, na localidade conhecida como Servidão Boa Esperança.

Com o suspeito morto os policiais apreenderam uma pistola. Ele foi encontrado com um tiro no abdômen. O nome dele não foi informado. Com o suspeito preso os agentes apreenderam outra pistola. Além das armas, foram apreendidas 22 munições e um rádio transmissor.

A PM informou que uma equipe do Serviço Reservado foi ao local verificar informações de suspeitos armados que abordavam veículos e aterrorizavam motoristas. Chegando, parte da guarnição se dividiu, com uma indo para a Rua São Gonçalo e outra para a São João de Meriti, rua onde fica a servidão.

Segundo a PM, os suspeitos, ao perceberem a aproximação das viaturas que vinham pela servidão, tentaram fugir, mas acabaram dando de frente com uma das equipes. Eram três suspeitos. Os agentes abordaram um deles, de 23 anos, com uma das armas apreendidas. Os outros dois, ao verem o rapaz sendo rendido pelos agentes, teriam atirado contra os policiais, que revidaram. Após o confronto terminar, os policiais fizeram varredura, e encontraram o segundo suspeito caído, com um tiro no abdômen, e com outra pistola. O outro conseguiu escapar. (Foto: PM/Divulgação)