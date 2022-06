Barra Mansa vence partida importante pelo estadual contra o Mageense

Com dois gols de Carlão, sub-20 do Barra Mansa vence partida importante pelo estadual

Na tarde deste domingo (12/6), o sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube enfrentou a equipe do Mageense no Estádio do Suruiense Futebol Clube, em Magé, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca (Série B2). O placar do jogo foi de 2 a 0 para o Barra Mansa, resultado que ajudou a equipe barra-mansense a atingir a sexta colocação e se aproximar da zona de classificação.

O primeiro tempo começou com o Barra Mansa tomando a iniciativa do jogo chegando duas vezes com perigo pela esquerda nos minutos iniciais da partida. Aos 18, o Leão do Sul fez boa jogada com Carlão, que chutou para boa defesa do goleiro Paulinho. Aos 20, foi a vez do Mageense obrigar o goleiro Marcelo a fazer uma grande defesa. Aos 27, Hallyson fez lançamento longo, Carlão ganha na velocidade de seu marcador e, ao ficar cara a cara com o gol, chuta na saída do goleiro para fazer 1 a 0 para o Barra Mansa. O Mageense chegou a pressionar no fim, mas a primeira etapa terminou com o Leão vencendo pelo placar mínimo.

No segundo tempo, o Barra Mansa marcou o seu segundo gol aos 2 minutos. Após cobrança de escanteio do lateral-esquerdo Douglas, Baré escorou no primeiro pau e a bola sobrou para Carlão colocar para dentro do gol. Aos 18, o Mageense jogou a bola na área e o goleiro Marcelo espalmou para escanteio. Aos 38, a equipe de Magé chegou novamente com perigo e obrigou Marcelo a fazer outra grande defesa. O Barra Mansa administrou bem o resultado e o placar final foi de 2 a 0.

O sub-20 do Barra Mansa volta a campo na próxima quinta-feira (16/6) para enfrentar a equipe do Barra da Tijuca, às 15h, no Estádio Leão do Sul, no bairro Colônia Santo Antônio, pela sétima rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

12/6/2022 | Mageense 0x2 Barra Mansa

Campeonato Carioca (Série B2) – sub-20 | Estádio do Suruiense Futebol Clube, Magé | Árbitro: Tiago Barbosa Pimenta Ferreira | Gols: Carlão; Carlão | Barra Mansa: Marcelo; Vianna, Caio Joberto, Cauã Angra e Douglas; Luizinho, Tauan e Hallyson (João Guilherme); Carlão (MT), Andrey (Luan Lucas) e Baré. Téc. MV.

# Confira os resultados da sexta rodada:

12/6/2022 (domingo)

Mageense 0x2 Barra Mansa

Carapebus 0x2 Goytacaz

Tigres do Brasil 1×0 Bonsucesso

13/6/2022 (2ª feira)

Barra da Tijuca x Ceres

Campos x Búzios

# Classificação (Série B2 | sub-20):

1º. Goytacaz (14 pontos); 2º. Bonsucesso e Mageense (11); 4º. Búzios e Tigres do Brasil (10); 6º. Barra Mansa (9); 7º. Campos (6); 8º. Barra da Tijuca (4); 9º. Carapebus (1); 10º. Ceres (0). Por Diogo de Oliveira Paula