Carreta pega fogo na Dutra, em Barra Mansa

Uma carreta pegou fogo na madrugada deste domingo, por volta das 2h20min, no km 284, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O motorista da carreta percebeu o princípio de incêndio por debaixo da cabine no compartimento do motor.

Ele parou o veículo no acostamento e saiu antes que o fogo atingisse todo cavalo-trator. O Corpo de Bombeiros foi acionado e evitou que o fogo atingisse todo o semirreboque. Como o movimento era reduzido, devido ao horário, não houve congestionamento. Apenas pequena lentidão. Ninguém ficou ferido.