 Homem é surpreendido ao abandonar filhote de cão no Parque Centenário

Acusado foi encaminhado para a 90ª DP, onde foi autuado por crime ambiental

Agentes da Guarda Ambiental e da Guarda Municipal de Barra Mansa foram acionados na manhã deste sábado, 11, para encaminhar um homem de aproximadamente 55 anos à 90ª DP. Ele foi surpreendido abandonando um filhote de cachorro no interior do Parque Natural Centenário, no Centro.

O caso foi relatado pelo presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, e pelo proprietário da clínica veterinária Apaixonado por Quatro Patas, Rodolfo Garcia, que estavam nas proximidades do local, organizando uma feira de adoção animal. Segundo relatos, eles perceberam quando o suspeito entrou no Parque com um cãozinho preto escondido no casaco e logo depois deixou o local, sem o animal.

– Quando ele saiu do parque, me abordou e disse que alguém teria abandonado um filhote preto no interior do Parque Centenário. Achei estranho, porque eu tinha visto ele com o cachorro escondido no casaco. Chamei o Bravo (Marcelo Bravo) e fomos avaliar as câmeras de segurança do Palácio Barão de Guapi. Foi quando constatamos que ele abandou o cãozinho e depois quis denunciar que outra pessoa havia abandonado – explicou Rodolfo.

Ao ser abordado, o suspeito, inicialmente, negou os fatos, mas ao tomar conhecimento das imagens da câmera de segurança, confessou o abandono. Na Delegacia de Barra Mansa, o acusado foi enquadrado no artigo 32 da Federal nº. 9.605, de 12.02.1998 (Lei de Crimes Ambientais) e pela Constituição Federal Brasileira, de 05 de outubro de 1988, que dispõe sobre crimes ambientais. Já a Guarda Ambiental aplicou a sanção de multa administrativas da lei municipal de bem estar animal 4330/14. Foto: Divulgação