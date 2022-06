Haverá vacinação contra a Covid-19 e a Influenza, além de ações educativas e conscientização sobre diversos tipos de doença

Nesta segunda-feira, dia 13, de 8 às 12 horas, equipes da vigilância em Saúde de Barra Mansa, estarão em uma tenda institucional, que será instalada nas proximidades da Festa de Santo Antônio, em Saudade, oferecendo as doses da vacina contra a Covid-19 e a Influenza (gripes) para os grupos prioritários. A medida visa impedir a disseminação do Coronavírus, bem como, do H1N1 e suas variantes entre os cidadãos.

Com relação à vacinação, devem ser imunizadas com a primeira dose, pessoas a partir dos 12 anos de idade e aquelas que estão com a segunda dose agendada. Com a terceira dose, maiores de 12 anos que já tiverem completado quatro meses após a aplicação da segunda dose, e com a quarta dose, imunossuprimidos, com 18 anos que também já tenham completado quatro meses da terceira dose, além de idosos, com mais de 60 anos e após quatro meses da terceira dose e pessoas com idade entre 50 e 59 anos e profissionais de saúde que tomaram a terceira dose até 05 de janeiro passado.

As vacinas também serão aplicadas nas Unidades de Saúde dos bairros, de 9 às 16 horas e no PSF do Ano Bom, de 9 às 20 horas.

Para receber a dose do imunizante é necessária a apresentação do RG, CPF, comprovante de residência nominal ou em nome dos pais atualizado ou declaração do posto de saúde e cartão de vacina.

MAIS SERVIÇOS – Também serão realizadas ações educativas sobre a prevenção de IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis), Hepatites Virais, Tuberculose, Hanseníase, panfletagem e distribuição de preservativo masculino e feminino, além orientações de combate à dengue, arboviroses, zoonozes, leishmaniose e esporotricose.