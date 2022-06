Reunião entre secretarias definiu fluxo de atendimento, capacitação e detalhes finais

Os últimos ajustes para o lançamento da Patrulha de Proteção ao Idoso, em 15 de junho, foram debatidos entre as secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e de Ação Comunitária (Smac), bem como a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a 93ª DP (Delegacia de Polícia). A reunião foi realizada nesta quinta-feira (9), na sede da Smac, no bairro Aterrado.

A conversa girou em torno do fluxo de atendimento e das formas como a população pode ter acesso à rede de proteção que está sendo reforçada com os novos serviços, como: a reativação do Núcleo do Idoso, funcionando nas dependências da 93ª DP com atendimento exclusivo à terceira idade; além da viatura da GMVR, que fará o acompanhamento das ocorrências e conta com um homem e uma mulher da corporação.

“Acertamos os detalhes para o funcionamento da Patrulha de Proteção ao Idoso. Todo o fluxo de atendimento foi visto e revisto. Estamos prontos para melhorar ainda mais a qualidade de vida dos idosos de Volta Redonda”, comemorou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Na próxima terça-feira (14), às 9h, será realizada uma capacitação envolvendo todas as pessoas que fazem parte do projeto, a ser ministrada pelas assistentes sociais Mariana Pimenta e Flávia Santos. O curso será no auditório da Smac.

“Vamos fazer um treinamento e tirar todas as dúvidas dos profissionais que estarão trabalhando no anteparo legal contra a violência ao idoso”, salientou Mariana Pimenta.

A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda será lançada em 15 de junho (Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra Pessoa Idosa), às 9h, no auditório do Palácio 17 de Julho, na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado. O objetivo da Patrulha de Proteção ao Idoso é oferecer ajuda a essa parcela da população que está entre os grupos mais vulneráveis da sociedade, por serem sujeitos a vários atos de violação dos seus direitos.

Estiveram presentes à reunião o secretário da Semop Luiz Henrique; Caio Rodrigues (Semop); o comandante e o subcomandante da GMVR, inspetores João Batista dos Reis e Silvano de Paula, respectivamente; os guardas municipais Linhares e Hugo, e as assistentes sociais Mariana Pimenta e Flávia Santos.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.