Homem assalta ônibus da Viação Penedo

Um homem armado com uma pistola assaltou um ônibus da Viação Penedo, no final da noite de domingo, dia 12, nas proximidades da ponte da fábrica da Michelin, na Via Dutra, quando o veículo retornava do distrito de Engenheiro Passos para Resende.

O homem rendeu o motorista, de 58 anos, e levou R$ 300 que estavam no caixa do ônibus. Para disfarçar, o assaltante vestia uma blusa com capuz cobrindo a cabeça. Depois de pegar o dinheiro, ele exigiu que o motorista dirigisse até as proximidades da passarela do Alambari, onde desembarcou e fugiu pela passagem de pedestres.