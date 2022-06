PRF faz a maior apreensão de maconha do ano em Ponta Porã

Policiais rodoviários federais apreendem 16,1 toneladas da droga

Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de 16,1 toneladas de maconha e prendeu o casal que transportava a droga, na madrugada deste sábado (11), em Ponta Porã (MS). Essa é a nossa maior apreensão em quantidade de droga, até agora, no ano de 2022, e representa um prejuízo para o tráfico de drogas de mais de R$34 milhões.

A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada, no km 30 da rodovia estadual MS-164, ao conjunto veicular Scania T112, de placas de São Paulo, ocupado pelo condutor, de 29 anos, e pela passageira, de 41 anos. O homem disse que transportava soja, mas deu respostas contraditórias às perguntas dos policiais e demonstrou um nervosismo exagerado com a abordagem policial.

Após os policiais dizerem que realizariam vistoria no semirreboque, o condutor acabou confessando que transportava ilícitos, junto a carga de soja. Ele disse que chegou em Ponta Porã (MS) no último dia 09 (quinta-feira) e que entregou o conjunto veicular para ser carregado com a droga, e receberia dez mil reais para levar a carga ilícita até Santos (SP). A mulher negou saber da existência da droga.

Após pesagem, foram constatados e apreendidos 16.100 Kg de maconha em diversos fardos.

O casal foi encaminhado para a Polícia Federal de Ponta Porã, juntamente com os veículos e a droga.