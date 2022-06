PRF prende homem por tráfico de skunk na Dutra, em Itatiaia

A equipe ALFA da 7ª DEL PRF realizando fiscalização de combate ao narcotráfico no km 319 da Dutra, em Itatiaia, por volta de 14h30min desta segunda-feira, abordou um veículo Fiat/Palio ELX FLEX, com placas de Jaboticabal/SP, tendo como único ocupante um jovem de 27 anos.

Durante a abordagem, o indivíduo apresentou nervosismo e informações desencontradas sobre o motivo da viagem, levantando a suspeita de que pudesse haver algum ilícito no veículo. Ao ser feita revista no automóvel, foram encontrados, escondidos no interior do painel, 5 invólucros contendo skunk, também conhecido como “super maconha”. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo por tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Itatiaia.

Skunk

O skunk é conhecido como “super maconha” por ter concentração muito maior da substância que causa a entorpecência. As mesmas quantidades de maconha comum e de skunk tem efeitos diferentes no organismo por conta da concentração de THC(Tetrahidrocannabinol) em cada uma delas. Enquanto a maconha comum tem concentração de 2,5℅ de THC, no skunk essa concentração pode chegar a 17,5℅. Além disso, o skunk é produzido através de cruzamento de espécies da cannabis sativa de forma a aumentar o THC, é cultivado de forma diferenciada, utilizando técnicas hidropônicas, e por suas características o skunk não é prensado em tabletes, como a maconha comum, sendo embalado de forma diferente. Isso tudo encarece a droga, que também é conhecida como maconha de rico. Enquanto um quilo da maconha comum (prensada em tabletes) gira em torno de R$ 1 mil, o quilo de skunk pode custar de R$ 20 mil a R$ 30 mil.