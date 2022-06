Um motociclista, de 66 anos, morreu ao colidir contra um carro na noite de segunda-feira, na Rodovia Rio-Santos (BR-101), no trevo que dá acesso ao bairro Morro da Cruz, em Angra dos Reis (RJ).

O motociclista morreu no local. Os ocupantes do carro, duas idosas, de 61 e 66 anos, e uma adolescente, de 15, ficaram feridas. Os feridos foram levados para o Hospital da Japuíba. Segundo o Corpo de Bombeiros, João Marcos Santos, de 66 anos, morreu no local. O corpo dele foi removido e levado para o IML (Instituto Médico Legal), em Angra dos Reis.