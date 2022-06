Acidente envolve carro e ônibus, no bairro Aterrado, em Volta Redonda

Um VW Voyage bateu em um ônibus, na madrugada desta terça-feira (14), no cruzamento da Avenida Paulo de Frontin com a Rua Luiz Alves Pereira, no Aterrado, em Volta Redonda. Após a batida, o ônibus se chocou com um poste na esquina.

O acidente não deixou feridos. O ônibus, da Viação Elite, estava com apenas um passageiro. O veículo fazia a linha Volta Redonda-Barra Mansa (via Retiro e Ano Bom).

O motorista do carro, que trafegava pela avenida, alegou que estaria sendo perseguido por outro veículo, mas que o sinal estava no amarelo quando passou. Já o motorista do ônibus disse à reportagem que o sinal da Rua Luiz Alves Pereira estava no verde quando ele cruzou a avenida.

O acidente ocorreu por volta das 5 horas. No momento desta publicação, a Guarda Municipal já estava no local. O trânsito fluía pelo lado direito da avenida, mas a previsão é de engarrafamentos quando o fluxo do trânsito aumentar, a partir das 6 horas. Fotos e texto: Foco Regional/Fernando Pedrosa

Ônibus é retirado do local do acidente

O ônibus da Viação Elite envolvido no acidente no final da madrugada desta terça-feira, por retirado do local por um guincho, por volta das 10h30min.