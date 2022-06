Cirurgias foram retomadas em maio e a previsão é realizar 50 procedimentos em joelho e 15 de quadril até o final do ano

O Hospital São João Batista (HSJB) retomou, no final do mês de maio, as cirurgias de artroplastia total de joelho e de quadril, quando as articulações são substituídas por próteses. E nessa segunda-feira, 13, feriado municipal pelo dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, foram realizados mais dois procedimentos. Desde 2017, durante toda gestão municipal anterior, a unidade não ofertava mais este tipo de cirurgia. A previsão da equipe do hospital é realizar até o final de 2022, 50 cirurgias de joelho e 15 de quadril.

De acordo com o diretor geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, os dois procedimentos realizados na segunda-feira, 13, foram muito bem sucedidos. Desta vez, foram beneficiados um homem, de 82 anos, e uma mulher de 69 anos.

“A retomada deste tipo de cirurgia pelo hospital, com recursos próprios do município, garante melhor qualidade de vida para estes pacientes”, falou Faria.

Ele lembrou que as cirurgias foram interrompidas em 2017 e os pacientes eram encaminhados para o Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia) e para o Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu, em Paraíba do Sul.

“As pessoas ficavam aguardando um tempo enorme, pois os dois são de grande procura”, reforçou o vice-prefeito.

As cirurgias foram realizadas pelo ortopedista Flávio Reis, que também é diretor médico do hospital. Ele contou que normalmente a artroplastia é realizada em casos de artrose avançada e em pacientes idosos.

“A cartilagem sofre um desgaste causado por problemas como fraturas antigas, lesão de menisco, ou simplesmente pela genética do paciente ao envelhecer”, explicou.

Ele informou ainda que uma equipe especializada foi montada e o procedimento é realizado fora do horário comum cirúrgico, para não atrapalhar o ritmo de cirurgias eletivas da unidade hospitalar. E a marcação do procedimento depende de consulta clínica, risco cirúrgico e avaliação pelo anestesista no pré-operatório.

“Após a liberação para operar, o paciente entra na fila para marcar a cirurgia”, falou o diretor médico.

No pós-operatório, o paciente com uma evolução ideal, tem alta após dois ou três dias da artroplastia, mas ainda não apto a voltar à vida normal. Tem todo um período de recuperação, tem que tirar os pontos, normalmente em duas semanas, e é encaminhado à fisioterapia. O tempo médio de recuperação, para voltar à vida normal, é de dois a três meses.

As próximas cirurgias estão previstas para acontecer nos dias 2, 9, 16 e 23 de julho.