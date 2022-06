Jovem é preso com quase dois quilos de drogas em Paraty

Policiais militares prenderam na tarde desta terça-feira, um jovem, de 20 anos, com 270 tabletes de maconha – cerca de 1,5 quilo do entorpecente, no bairro Matadouro, em Paraty. Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito.

Os agentes foram até o local e quando os suspeitos perceberam a presença dos agentes, fugiram. Um rapaz que faz aniversário o próximo dia 30, foi alcançado e preso. Antes descartou uma sacola com os entorpecentes. Ele foi apresentado na delegacia de Paraty. (Foto: Polícia Militar)