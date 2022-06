Paulinho da Gráfica morre aos 61 anos, vítima de câncer

O vereador de Barra Mansa, Paulo César Ferreira, o Paulinho da Gráfica (PSL), de 61 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, vítima de câncer na próstata, na Santa Casa de Misericórdia, onde estava internado.

O vereador de Barra Mansa será velado no Salão do Clube Municipal, no Centro da cidade. O sepultamento será às 16h30min, no Cemitério Municipal, de Barra Mansa.

Paulinho foi eleito em 2020 com 1327 votos e foi o oitavo vereador mais votado no município. O domicílio eleitoral de Paulinho da Gráfica era o bairro Santa Lúcia. Antes, em 2016, ele disputou a eleição pelo PSDC, obtendo 716 votos – e não foi eleito. O horário do sepultamento ainda não foi definido.

O policial militar, Wagner Teixeira Ramos, conhecido como Waguim, de 35 anos, primeiro suplente, que teve 1.021 votos deve assumir o cargo ainda nesta semana. (Foto: Divulgação)

Nota de pesar do prefeito Rodrigo Drable

O prefeito de Barra Mansa Rodrigo Drable postou uma mensagem de pesar pelo afastamento do vereador.

Recebi a triste notícia do falecimento do querido vereador Paulo da Gráfica.

Paulo é uma daquelas pessoas que não disfarça sua bondade. Uma pessoa que nos dá alegria estar por perto. Acompanhei de perto seus últimos dias e sei que sua partida foi descanso merecido. Que Deus o receba em festa. Nossa saudade será imensa, mas ainda maior serão as boas lembranças. Meus sentimentos pesarosos a família. Seus pais, seus filhos e esposa.

NOTA OFICIAL DA CMBM

A Câmara Municipal de Barra Mansa comunica, com bastante pesar, o falecimento do vereador Paulo César Ferreira, o Paulo da Gráfica, aos 61 anos de idade, nesta terça-feira, 14 de junho de 2022. Em respeito ao vereador e sua família, a câmara decreta luto oficial de três dias.

O velório será na quadra do Clube Municipal, em horário ainda não especificado, aguardando decisão familiar.

Nestes 18 meses de mandato, o vereador Paulo da Gráfica sempre atuou na defesa da população barra-mansense, com determinação e companheirismo junto aos demais parlamentares. Lamentamos profundamente a perda precoce deste distinto vereador, marido, pai, amigo, e nos solidarizamos com sua família, neste momento difícil.