Polícia Militar flagra homens cortando eucalipto em Barra Mansa

Uma guarnição em patrulhamento na estrada Amparo-Santa Isabel, teve a atenção voltada para dois homens, de 25 e 43 anos, fazendo corte de madeira (eucalipto), com uso de motosserra. Indagados sobre as licenças pertinentes, apenas o homem de 43 anos apresentou a licença de porte e uso em seu nome. Sobre a licença para o corte dos eucaliptos, eles informaram que se encontrava na sede da fazenda Bonança, onde foi apresentado o documento do INEA (Comunicação de implantação para atividade de silvicultura econômica), com validade 14/05/2024 .

Diante dos fatos, a guarnição deu ciência de crime ao rapaz de 25 anos, com base no artigo 51 da lei 9.605/98 – utilizar motosserra sem licença. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa, juntamente com o material apreendido.