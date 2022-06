PRF prende suspeito com cocaína e munição, na Dutra, em Barra Mansaoliciais rodoviários federais estavam realizando fiscalização de combate ao narcotráfico no início da manhã desta terça-feira, por volta das 7 horas, quando abordaram uma caminhonete VW Saveiro (Campo Grande-MS), no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

O veículo era conduzido por um jovem, de 24 anos, que apresentou nervosismo com a abordagem. Durante revista, foram encontrados escondidos no interior do cilindro de GNV, 32 tabletes de cocaína (peso estimado de 32 kg da droga) e quatro pacotes contendo munições (total de 739 munições de fuzil AK47).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor e a ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa.