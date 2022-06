Secretários do município e representantes da empresa estiveram reunidos nesta terça-feira

A ArcelorMittal, em acordo com a Prefeitura de Barra Mansa, planeja facilitar o acesso à área de sua filial em Barra Mansa, localizada no bairro Saudade. A empresa manifestou interesse em permuta de área para acesso ao futuro parque industrial de Barra Mansa. O trecho é parte da área da antiga Edimetal de propriedade do Município de Barra Mansa (denominado “área 03 – Pátio de Maturação de Escória”).

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, e o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, estiveram reunidos na tarde desta terça-feira com representantes da ArcelorMittal para discutir o tema.

O secretário Bruno Paciello destacou a importância dessa ação para a economia local. “Hoje avançamos mais um passo para o processo de permuta de área que será fundamental para que o condomínio industrial tenha um acesso para transbordo produção no modal rodoviário. Um grande benefício para o município no que tange geração de emprego e renda”.

Outros assuntos também já foram discutidos, conforme o secretário Eros dos Santos acrescentou:

“Em nossa reunião hoje com a ArcelorMittal também tratamos de processos administrativos de regularização dos imóveis da empresa. Estamos nessa parceria para conseguirmos avançar e trabalhar da forma que seja proveitosa para ambos os lados”. FOTOS: Chico de Assis