Roberta Miranda testa positivo para Covid e cancela shows

A cantora Roberta Miranda, testou positivo para a Covid 19, e o show da cantora que estava programado para esta noite, dia 14, em Goiânia (Goiás), foi cancelado. A cantora também cancelou o show que estava programado para quarta-feira, dia 15, em Cuiabá (Mato Grosso).

No dia 16, também foi adiado em Morro Agudo (SP). Novas datas serão divulgadas em breve. A cantora está recebendo atendimento médico e cumprirá o isolamento em casa.

Nota da assessoria da cantora

A Canto Livre Produções, escritório da cantora Roberta Miranda, comunica que a artista acaba de testar positivo para a COVID-19. Em virtude disso, o show programado para hoje (14), em Goiânia (GO), e as apresentações que aconteceriam em Cuiabá (MT), dia 15/06, e Morro Agudo (SP), 16/06, serão adiadas e as novas datas divulgadas em breve.

Informamos ainda que a cantora está recebendo atendimento médico e cumprirá o isolamento em casa.

Agradecemos a compreensão de todos.