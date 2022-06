Carreta tomba e deixa condutor ferido na BR-040, em Três Rios

Uma carreta que transportava container com carga de frango tombou na manhã desta quarta-feira, dia 15, no km 24, da BR-040, na altura do bairro Moura Brasil, sentido Rio de Janeiro, em Três Rios (RJ).

O condutor da carreta, de 40 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, Concer, por volta de 12 horas, a carreta já havia sido destombada, mas o container permanecia na pista. O trânsito esta fluindo pelo acostamento.