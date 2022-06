A Prefeitura de Volta Redonda informa que, devido ao feriado prolongado de Corpus Christi, comemorado no dia 16 de junho, um esquema especial foi montado para manter os serviços essenciais funcionando. Confira o que abre e o que fecha durante o feriado prolongado (de 16/06 a 19/06):

Espaços Culturais

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, o Espaço das Artes Zélia Arbex e os memoriais Zumbi e dos Ex-Combatentes estarão fechados durante o feriado prolongado.

Zoológico

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) ficará aberto ao público todos os dias, das 9h às 16h, com programação especial, diversão e educação ambiental e também aplicação de vacinas contra gripe e Covid-1…

[14:04, 15/06/2022] Arlindo Jornalista: Zoológico de Volta Redonda tem programação especial durante o feriado prolongado

Atividades recreativas ocorrem por meio de uma parceria com o Sesc e aborda temas socioeducativos ambientais

O Zoológico Municipal de Volta Redonda segue com a programação especial do mês do meio ambiente neste feriado prolongado. As atividades ocorrem em parceria com o Sesc-RJ (Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro) e vão até o próximo domingo, dia 19. Entre as ações realizadas estão contação de histórias, palestras e oficinas para crianças, todas com temas socieducativos ambientais.

O coordenador do Zoológico de Volta Redonda, Jadiel Teixeira, destacou que as ações incentivam a preservação do meio ambiente, por meio de atividades recreativas e lúdicas.

“Começamos com as atividades no dia 5 (Dia Mundial do Meio Ambiente) com a participação dos bombeiros e escoteiros. Dia 8, tivemos a soltura de aves e vamos finalizar o mês com essa programação em parceria com o Sesc-RJ. Ela é voltada para o público em geral, aberta para todos os visitantes do Zoo. Para as famílias, a exposição vai estar aberta; pequenas oficinas para crianças, além da contação de histórias”, comentou Jadiel.

O Zoológico de Volta Redonda fica numa área de mais de 150 mil metros quadrados de área, na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília. O horário de funcionamento é das 8h às 16h30, de terça a domingo. A entrada é gratuita.

Confira a programação do mês do meio ambiente – Sesc e Zoo-VR

Dia 15 a 19 – Contação de Histórias – Histórias da Reciclagem (15h às 16h)

Dias 15 e 17 – Oficina de folhas bordadas (10h às 16h)

Dias 15, 16 e 17 – Agenda 2030 para as crianças (10h às 15h)

Dia 15 a 19 – Instalação ciclo da água (10h às 16h)

Dia 16 a 18 – Instalação os cinco sentidos (10h às 16h)

Dia 15 a 19 – Recreação – Jogos gigantes e badminton (10h às 16h)

Dia 16 a 19 – Campanha Cultura de Paz (10h às 16h)

Dia 15 a 19 – Exposições sobre saúde bucal (10h às 16h)

Dias 18 e 19 – Farmácia Viva (10h às 16h)

Dia 16 a 19 – Exposição brinquedos que explicam fenômenos da física e química (10h às 16h)