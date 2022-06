Identificado homem assassinado pelo filho, no bairro São Pedro

Foi identificado como Roberto Sacramento Nogueira, de 70 anos, o pai assassinado pelo próprio filho, de 40 anos, nesta quarta-feira, dia 15,(15) em Barra Mansa. O homicídio foi na Rua Adailton Fernandes de Carvalho, no bairro São Pedro, e o suspeito – que é filho de sangue da vítima – foi preso em flagrante.

As informações são da Polícia Civil. Segundo as autoridades, Roberto foi morto por esganadura, e a motivação do homicídio ainda é desconhecida. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram ao local verificar informação de homicídio e confirmaram a denúncia. O Samu constatou o óbito da vítima.

De acordo com a polícia, o suspeito já havia aberto uma cova onde pretendia enterrar o corpo, no quintal da casa da vítima. A cova foi aberta próximo de um muro, atrás de uma bananeira.

Lesões foram encontradas no pescoço da vítima, encontrada sem vida dentro de um quarto da casa.