Metalúrgicos aprovam a proposta da CSN

Os metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional aprovaram nesta quarta-feira, a proposta apresentada pela empresa, a mesma que foi colocada em votação, há cerca de 15 dias. A votação que começou às 9 horas e terminou às 15, na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília em Volta Redonda.

Com a aprovação, os empregados da CSN vão receber 12% de aumento (quem ganha até R$ 5 mil), incluindo técnicos e supervisores, independentemente da faixa salarial. Quem recebe acima de R$ 5 mil terá 10% de reajuste. Os aumentos serão retroativos a 1º de maio, data base da categoria. Também foram garantidos R$ 500 no cartão-alimentação (reajuste de 25%) e um abono de 1,9 salário (76% do target) e R$ 900 de vale-alimentação, sendo metade paga em até cinco dias a partir da assinatura do acordo e o restante em dezembro. Também ficou definido auxílio-creche de R$ 652 e manutenção do banco de horas.

A apuração dos votos terminou por volta das 17h30min.

Resultado

Sim 4077

Não 2387

Branco 13

Nulo 4