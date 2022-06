Polícia prende jovem com drogas no bairro Cidade Alegria

Policiais militares estavam em patrulhamento na tarde de terça-feira, por volta das 17h40min, quando perceberam um jovem, de 18 anos, com uma sacola na mão, na Rua das Hortências, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

O jovem demostrou nervosismo ao perceber a presença dos agentes. Durante revista pessoal constatou que na sacola havia uma carga de material semelhante à cocaína com 50 pinos de R$20,00. O suspeito contou que recebeu essa carga para vender. O suspeito foi levado junto com as drogas para a Delegacia de Polícia, de Resende.