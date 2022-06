Prefeitura de Volta Redonda implanta a Patrulha de Proteção ao Idoso

Iniciativa pioneira do município vai oferecer mais um serviço especializado a essa parcela da população que está entre os grupos mais vulneráveis

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e Ação Comunitária (Smac), lançou a Patrulha de Proteção ao Idoso na manhã desta quarta-feira, 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. A cidade, que é referência no tratamento à Melhor Idade, fecha o ciclo de proteção com esta iniciativa inédita e com a reativação do Núcleo de Atendimento ao Idoso (NUAI), que fica na sede da 93ª DP (Delegacia de Polícia), no Aterrado.

Um dos responsáveis pela Patrulha do Idoso, o secretário municipal de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, falou com emoção sobre o projeto inédito de proteção aos idosos.

“Agradeço ao prefeito Neto pela coragem de aceitar desafios e fazer o novo em prol da segurança pública, que envolve a terceira idade, claro. Tenho certeza que o programa será um sucesso e vai alcançar resultados positivos em pouco tempo. E para completar esta rede, a reativação do NUAI, que terá um funcionário especializado para atendimento a este público”, completou.

O secretário aproveitou a oportunidade para apresentar os dois guardas municipais que vão atuar diretamente na Patrulha do Idoso: “Os responsáveis diretos pelo atendimento aos idosos serão a Linhares e o Hugo, garantindo uma presença feminina e uma masculina, para facilitar o acesso aos usuários do serviço”.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que o município, que já conta com uma grande rede de proteção ao idoso, vai se aprimorar ainda mais: “A implantação da Patrulha do Idoso e a reativação do NUAI são passos importantes neste processo, que ainda inclui a construção do Centro Integrado da Pessoa Idosa, que vai homenagear a minha mãe, Dona Munira Arbex Francisco, em cumprimento ao TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o Ministério Público Estadual”, contou Neto, apresentando um vídeo do projeto.

A unidade vai reunir em edificação de sete pavimentos, no bairro Roma, três serviços do município dirigidos às pessoas idosas. Uma ILPI – Instituição de Longa Permanência; três Casas Lares; e o Centro Dia. A princípio, o serviço deverá atender cerca de 150 idosos.

O promotor de Justiça da 3ª promotoria de Tutela Coletiva, Leonardo Kataoka, que assinou o TAC junto com o prefeito Neto, em outubro de 2021, reforçou a importância de ampliar o atendimento aos idosos e garantir a segurança e o bem-estar desta população.

“Números do Disque 100 apontam que 30% das denúncias registradas dizem respeito à violência contra o idoso. Talvez o envelhecimento da população seja uma das causas do problema, que deve ser enfrentado com afinco pelo poder público”, disse.

A presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI) e do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Kátia Silvério, lembrou que até hoje, as denúncias de violência ou abuso aos idosos chegavam ao poder público por meio do Disque 100 (Direitos Humanos), pelas equipes do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Socia), além do Conselho do Idoso.

“Com a implantação da Patrulha do Idoso, o atendimento vai ficar mais ágil e eficiente”, disse Kátia.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Smac, Denise Alves de Carvalho, lembrou que o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa é uma data para refletir: “Temos motivo para comemorar com a criação da Patrulha do Idoso. Pois ainda há registro de maus-tratos e muitos casos dentro da própria casa. É muito importante a ampliação desta rede de proteção, pensando naqueles que fizeram tanto por nós”.

Forças de segurança

Representantes das forças de segurança, fundamentais na implantação da Patrulha do Idoso, também acompanharam o lançamento do programa. O comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), João Batista dos Reis, prometeu dedicação total dos agentes para garantir o sucesso da ação. O capitão da PM (Polícia Militar), Silvério, coordenador do programa Segurança Presente, parabenizou o prefeito Neto pela iniciativa que coloca Volta Redonda mais uma vez na vanguarda.

O delegado titular da 93ª DP (Delegacia de Polícia) de Volta Redonda, Luiz Jorge Rodriguez, comemorou a implantação da Patrulha do Idoso, “dedicada a uma parcela da população que merece o reconhecimento da sociedade”. Durante a cerimônia de lançamento do programa, o delegado foi homenageado pelo incentivo à reativação do Núcleo de Atendimento ao Idoso (NUAI), que fica na sede da delegacia, no Aterrado. O serviço também foi entregue à população nesta quarta-feira, 15, modernizado e ampliado com a implantação do espaço infantil.

Homenagens

Também foram homenageados João de Deus, que tem 110 anos e é o morador mais idoso do município. Ele veio de Carangola, em Minas Gerais, onde atuava como agricultor. João de Deus representou toda a Melhor Idade de Volta Redonda, que merece todo respeito e agradecimento por terem ajudado a construir nossa cidade. Fernando Aureliano Pereira, conselheiro e ex-presidente do Conselho do Idoso, pela atuação incansável em prol dos idosos do município; e Ubirajara Vaz, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR).

Após a cerimônia de lançamento da Patrulha do Idoso, o NUAI foi reinaugurado oficialmente, na sede da 93ª DP, pelo secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique; o delegado titular, Luiz Jorge; e pelo capitão PM, Silvério, do programa Segurança Presente. No auditório da PMVR, a assistente social Mariana Pimenta fez uma explanação sobre o funcionamento da Patrulha do Idoso para representantes da sociedade civil e do Poder Público. Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR.