PRF lança Operação Corpus Christi 2022 no Rio de Janeiro

Iniciada nesta quarta-feira (15), a PRF reforçará o policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade

APolícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio de Janeiro iniciou a partir da zero hora desta quarta-feira (15) a Operação Corpus Christi 2022. A ação, que finaliza no domingo (19) à meia-noite, acontece em razão do feriado prolongado, o que favorece a realização de mais viagens e assim ocasionando um fluxo maior de veículos e passageiros nas rodovias federais do Rio de Janeiro.

Para aumentar a segurança nas rodovias federais do estado, haverá incremento do policiamento em pontos estratégicos, nos horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Esses pontos são identificados de acordo com as estatísticas e análise da gestão local para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez no trânsito. Além disso, a PRF segue com a missão de prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação.

Será priorizado ações de prevenção de acidentes, dessa forma as fiscalizações serão voltadas para as condutas de risco dos condutores, principalmente as de embriaguez ao volante, ultrapassagem indevida, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículos.

Dicas de manutenção dos veículos

Antes de viajar, o proprietário do veículo deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança:

– Pneus calibrados e em boas condições de uso, inclusive o pneu estepe;

– Todos os faróis, luzes de posição e lanternas traseiras funcionando adequadamente;

– O limpador de para-brisa não deve estar ressecado.

Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

Mais dicas para uma viagem segura

– O condutor não deve utilizar o celular. Mantenha a máxima atenção na rodovia.

– Respeite os limites de velocidade e a distância em relação aos demais veículos;

– Só ultrapasse em locais permitidos e quando tiver a certeza de que é possível realizar essa manobra de forma segura.

– Descanse bem na noite anterior à viagem.

– O condutor e todos os passageiros devem utilizar o cinto de segurança.

– Respeite a sinalização de trânsito, tanto vertical quanto horizontal

– Jamais dirija se consumir bebidas alcoólicas.

Acidentes nas rodovias federais

Em caso de acidente nas rodovias federais, não havendo feridos, retire os veículos da pista imediatamente. Você pode registrar a ocorrência pela internet, através do link: https://declarante.prf.gov.br/declarante/ .

Havendo feridos, sinalize e informe a PRF através do número 191.

Monitoramento 24h

A PRF realiza o monitoramento de todas as rodovias federais através das suas centrais de Comando e Controle, estaduais e nacional, com câmeras, rádios e telefones disponíveis. Estas ferramentas permitem acompanhar, em tempo real, as ocorrências relevantes, com segurança, precisão e velocidade para que a tomada de decisão seja a mais eficiente e acertada possível.

A unidade funciona de forma ininterrupta, prestando todo o auxílio necessário para garantir a segurança pública e a mobilidade no Brasil. A gestão está baseada em consciência situacional, que se apoia em tecnologia, protocolos, capacidade operacional de gestão da informação e conhecimento, otimizando processos de preparação e fornecendo resposta a incidentes.

A PRF deseja a todos um ótimo feriado. Caso precisem de ajuda, estaremos disponíveis 24h através do 191.