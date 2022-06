Prazo da contratação é de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano

A Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) de Barra Mansa abre na próxima segunda-feira, dia 20, o Processo de Seleção Pública Simplificada (Edital n° 001/2022) para o preenchimento de 82 vagas para contratação imediata. Além disso, outras 82 serão para formação de cadastro de reserva. O prazo da contratação é de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano, de acordo com o Artigo 04 da Lei 3067/1999 e Lei 4610/2017.

Os interessados podem ir à sede da SMMU, localizada na Rua Dezessete, nº 118, no bairro São Luiz, das 9h às 15h. O cadastro pode ser feito no local até o dia 22 de junho.



Além disso, será preciso entregar a certidão de Antecedentes Criminais (obtida pelo site

VAGAS

As oportunidades disponíveis para contratação imediata são para as seguintes funções: Auxiliar de Serviços Gerais (35 vagas); Mecânico de Máquinas Pesadas (02); Mecânico de Caminhão (2); Ajudante de Mecânica (01); Lavador de Auto – Máquinas e Caminhões (01); Eletricista de Auto – Caminhões (01); Borracheiro (01); Moleiro (01); Pedreiro (08); Pintor (08); Carpinteiro (01); Operador de Bobcat (01); Vigia (04); Eletricista de Alta Tensão – Manutenção Pública (02); Operador de Retroescavadeira (02); Soldador (01); Serralheiro (02); Ajudante de Serralheria (02); Motorista – Habilitação D (06); Operador de Caminhão Munck (01). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos. Para se inscrever será preciso comparecer ao local, preencher uma ficha, apresentar currículo com foto e a seguinte documentação (cópia e original): comprovante de escolaridade e de experiências anteriores na área de atuação; comprovante de cursos complementares (certificado ou declaração); comprovante de residência atualizado (conta de água, luz ou telefone); CPF e Carteira de Identidade ou CNH; comprovante de quitação eleitoral; certificado de reservista (para candidatos homens).Além disso, será preciso entregar a certidão de Antecedentes Criminais (obtida pelo site https://servicos.dpf.gov.br/ antecedentes-criminais/ certidao ); e comprovante de situação cadastral – regularidade do CPF, pelo site www.receita.fazenda.gov.br/ Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ ConsultaSituacao/ ConsultaPublica.asp

