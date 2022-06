De quinta-feira a domingo, doses contra gripe e Covid-19 serão aplicadas em diversos pontos da cidade

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove novo plantão de vacinação neste feriado prolongado de Corpus Christi. De quinta-feira a domingo (16 a 19/06), doses da vacina contra a gripe e Covid-19 serão aplicadas em diversos locais. O serviço de testagem também será oferecido neste período.

Quinta-feira a sábado

De quinta-feira a sábado, dias 16, 17 e 18, as doses seguirão sendo aplicadas nas UBSFs Conforto e Vila Mury, das 8h às 16h, nos shoppings Sider e Park Sul, das 10h às 20h, e no Zoológico Municipal (Zoo-VR), das 9h às 16h.

Domingo

Já no domingo, dia 19, as doses das vacinas serão aplicadas nas UBSFs Conforto e Vila Mury, das 8h às 16h, e no Zoológico Municipal, das 9h às 16h. Já no shopping Park Sul, das 10h às 20h, e no Sider Shopping, das 14h às 20h.

Testagem para Covid-19

Todos os dias – de quinta-feira a domingo – haverá realização de testes para Covid-19 na central de testagem (Rua 546, nº 95A – bairro Jardim Paraíba), em funcionamento das 8h às 18h30, e nas UBSFs Conforto e Vila Mury, das 8h às 18h30.

A secretaria de Saúde recomenda o agendamento dos testes pelo site: www.voltaredonda.rj.gov.br. Entretanto, os locais também atenderão a livre demanda, ou seja, pacientes sem agendamento prévio também poderão ser assistidos. A secretaria ressalta, no entanto, que o paciente opte pelo sistema de agendamento para organizar o trabalho nos locais e reduzir a fila de espera.