Evento ‘Tarde dos Idosos’, realizado na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília, contou com ações culturais, de lazer e saúde

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado neste dia 15 de junho, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Ação Comunitária (SMAC), promoveu nesta quarta-feira (15) a “Tarde dos Idosos”. O evento contou com atividades culturais, de lazer e saúde e aconteceu na Praça Rotary, na Vila Santa Cecília.

“O Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa é uma data muito importante e significativa para a nossa secretaria. São muitos os projetos que fazemos em prol da melhor idade. Estamos lutando por mais dignidade e respeito com a nossa terceira idade”, garantiu a secretária municipal de Ação Comunitária de Volta Redonda, Carla Duarte.

Quem passou pela Praça Rotary pôde assistir um show musical ao vivo, apresentações de grupos de dança, além de massagens relaxantes, design de sobrancelha, corte de cabelo e outros serviços. Doses de vacinas contra a Covid-19 e Influenza também foram aplicadas no local. Durante a ação também foram expostos banners e ocorreu a distribuição de cartilhas abordando os direitos dos idosos previstos em estatuto, com a finalidade de conscientizar a todos os presentes.

Integrante do projeto Renascer, do bairro Santo Cruz, e aluna de Hidroginástica da SMEL (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) no Parque Aquático, na Ilha São João, Rosilda Maria Gomes da Silva, de 74 anos, contou que se divertiu durante o evento.

“Já fiz a massagem relaxante e acertei a sobrancelha. O evento está muito bom, assim como todos as ações que oferecem para a terceira idade. Nunca me diverti tanto como estou me divertindo agora. Realmente, posso falar que estou na melhor idade”, afirmou.

Já Maria Eunice, de 78 anos, é integrante do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do bairro São Cristóvão há mais de 10 anos. Ela dançou muito com o show do artista Nonô dos Canarinhos. “Estou curtindo bastante o show do Nonô, que conheço há muitos anos. Está um evento muito agradável. Todo mundo se divertindo bastante e aproveitando para celebrar esta data muito importante”, destacou.

Durante o evento também ocorreram apresentações de grupos de dança dos CRAS. Um deles foi “As Brasileirinhas”, formadas por oito integrantes do Grupo de Convivência da Melhor Idade, do bairro Santo Agostinho. Uma delas é Mariza Santos, de 70 anos.

“Estávamos há três anos sem nos apresentar por conta da pandemia, mas estamos muito felizes de estar de volta. Apresentamos duas músicas: ‘A Galera’, da Ivete Sangalo, e ‘Cheguei’, da Ludmilla. Ensaiamos bastante para nos apresentarmos hoje e tudo está sendo muito especial”, celebrou.