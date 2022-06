Polícia Militar apreende jovem com drogas em Barra do Piraí

Policiais militares receberam uma denúncia sobre uma mulher que estaria praticando o tráfico de drogas, na Rua Angra dos Reis, no Morro do Gama, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local e observaram a suspeito pegando um pino de cocaína e vendendo para um usuário. Ela foi abordada no momento em que retornava ao lugar onde havia uma sacola contendo 100 pinos de cocaína. A mulher alegou que era apenas usuária. Ela foi apresentada na delegacia de polícia de Barra do Piraí. Foto: Polícia Militar