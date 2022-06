PRF flagra mulher conduzindo veículo sem CNH na Dutra, em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização por volta das 16h50min, desta quinta-feira, quando abordaram um Caoa Chery Tiggo 5X TXS (São Paulo-SP), sendo conduzido por uma mulher, de 42 anos, que não era habilitada, no km 330, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

No banco do carona, estava o proprietário do veículo, de 43 anos, que havia entregue a direção do veículo para a mulher. Diante dos fatos, o proprietário do veículo foi detido, sendo lavrado um TCO em seu desfavor, tendo assinado se comprometendo a comparecer em juízo quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade. Por estar com a CNH vencida, ele ficou impedido de conduzir o veículo.

Crime de Trânsito

Além de ter que responder um processo criminal, foram aplicadas as devidas multas por entregar direção de veículo a pessoa não habilitada e dirigir sem CNH, no valor total de R$ 1.760,82. O veículo foi liberado para ser conduzido por um condutor devidamente habilitado.