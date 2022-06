Na tarde desta quinta-feira (16/6), a equipe sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube recebeu o Barra da Tijuca no Estádio Leão do Sul, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca (Série B2). O placar do confronto não saiu do 0 a 0.

O jogo começou com o Barra Mansa bem melhor, tanto que, aos 2 minutos, em jogada ensaiada de escanteio, Vianna cobrou para Douglas cruzar na área e o atacante do Barra Mansa cabeou assustando o goleiro adversário. Aos 19, Vianna cruzou na área, Baré cabeceou para trás e a bola sobrou para Andrey chutar pra fora. Aos 35, o Leão do Sul levou perigo quando a bola foi lançada para Andrey, que ajeitou para Baré bater de fora da área, mas o chute foi fraco e o goleiro fez defesa tranquila. Placar final do primeiro tempo: 0 a 0.

O segundo tempo foi mais movimentado. Aos 4 minutos, o Barra Mansa chegou com Baré que tocou para Carlão chutar forte, mas a bola vai por cima do gol. Aos 7, foi a vez do Barra da Tijuca levar perigo num escanteio cobrado bem fechado, mas a defesa do Leão tirou de qualquer maneira para longe da área. Aos 27, Giva recebeu pela direita e bateu cruzado, mas o ataque do Barra Mansa desviou pra fora. Aos 33, Vianna fez boa cobrança de falta pela direita e Baré se esticou para tocar na bola, mas o goleiro do Barra da Tijuca fez boa defesa. Fim de jogo: 0 a 0.

O sub-20 do Barra Mansa volta a campo no próximo domingo (19/6), quando viaja para enfrentar a equipe do Carapebus, às 15h, no Estádio Antônio Gomes Viana, em Carapebus, pela oitava rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

16/6/2022 | Barra Mansa 0x0 Barra da Tijuca

Campeonato Carioca (Série B2) – sub-20 | Estádio Leão do Sul | Árbitro: Matheus Faustino da Silva | Barra Mansa: Marcelo; Vianna (João Victor), João Guilherme, Cauã Angra e Douglas; Luizinho (Giva), Tauan e Hallyson (Peutrick); Carlão, Andrey (MT) e Baré. Téc. Selmar Coutinho.

# Resultados da antepenúltima rodada:

16/6/2022 (5ª feira)

Bonsucesso 2×1 Mageense

Búzios 0x1 Tigres do Brasil

Goytacaz 1×1 Campos

Ceres 1×3 Carapebus

Barra Mansa 0x0 Barra da Tijuca

# Classificação (Série B2 | sub-20):

1º. Goytacaz (15 pontos); 2º. Bonsucesso (14); 3º. Tigres do Brasil (13); 4º. Campos e Mageense (11); 6º. Barra Mansa e Búzios (10); 8º. Barra da Tijuca (8); 9º. Carapebus (4); 10º. Ceres (0).

Por Diogo de Oliveira Paula – Barra Mansa 0x0 Barra da Tijuca – Foto: BMFC (divulgação)