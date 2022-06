Pesquisa online da Coordenadoria da Juventude quer identificar movimentos que agem com as pautas ligadas à juventude na cidade

Dando continuidade ao trabalho de conhecer os jovens de Volta Redonda, com intuito de contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas, a prefeitura, por meio da Coordenadoria da Juventude (Coordjuv), lançou um mapeamento de coletivos que atuam com jovens. A pesquisa ocorre de forma online, através do preenchimento de um breve formulário com perguntas sobre a atuação dos coletivos.

O formulário pode ser acessado pelo link:https://forms.gle/a7LkWnP7vWv8GMCv7.

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, explicou que o objetivo é conhecer e se conectar com os coletivos e movimentos sociais que atuam com as pautas ligadas a juventude na cidade.

“É um levantamento simples, através de um questionário onde as perguntas não são obrigatórias. Precisamos compreender, enquanto órgão de construção de políticas públicas, quais são os coletivos e movimentos sociais que existem em nossa cidade, quais as pautas e as discussões relativas aos eixos do estatuto da juventude e de informações dos coletivos que atuam”, disse Larissa.

O levantamento é um desdobramento de uma pesquisa lançada no fim do mês passado, denominada de “Juventude em Dados”. Este trabalho busca reunir informações que possam contribuir com o desenvolvimento de políticas públicas para jovens na cidade. A ação vem sendo realizada através da parceria entre a Coordjuv e a UFF (Universidade Federal Fluminense), por meio do ICHS (Instituto de Ciências Humanas e Sociais).

“Estamos nas ruas com a realização da pesquisa em processo de escuta, entre a Coordjuv e os jovens. Também realizando este processo, desde 2021, junto aos coletivos, que agora vão nos dar mais informações e teremos acesso a importantes pautas para a cidade. Em um segundo momento, utilizar esta conexão para o levantamento de dados para políticas públicas e até mesmo de ações conjuntas”, ressaltou Larissa.