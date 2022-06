Um carro pegou fogo no final da noite de quinta-feira, dia 16, no trecho urbano da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa.

O motorista ao perceber a fumaça e o fogo, estacionou o carro no acostamento e tentou apagar as chamas. Ele não ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas. O carro ficou totalmente destruído.