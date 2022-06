O corpo de um jovem, de 24 anos, foi encontrado às margens do Rio Paraíba do Sul, no trecho da Avenida Renato Monteiro, no bairro Polo Industrial, em Porto Real.

Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima não tinha marcas de violência. O corpo foi remoído pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal. O registro da ocorrência foi feito na Delegacia de Polícia da cidade.