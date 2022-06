Polícia Federal apreende grande quantidade de armas em Piraí

Policiais federais, contando com apoio de cães farejadores, prenderam na manhã desta sexta-feira, um homem, que não teve a idade e nome divulgados, transportando 51 pistolas e diversos carregadores na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

O material estava dentro de um tanque de combustível do veículo. Segundo a Polícia Federal, o carregamento saiu de Santa Catarina no final da tarde de quinta-feira, com destino a uma comunidade do Rio de Janeiro.

O condutor do veículo foi preso e encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. O homem pode pegar até 12 anos de prisão. Pelo menos oito policiais federais participaram da ação.