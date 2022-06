Município foi escolhido pela ANCEC para receber o Certificado de Responsabilidade Cultural

Volta Redonda segue se tornando cada vez mais referência na área da Cultura. A Prefeitura foi escolhida pela ANCEC – Agencia Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação – como uma das cidades que mais investe em Cultura no Brasil e receberá o Certificado de Responsabilidade Cultural.

A outorga é destinada a instituições, personalidades e autoridades que trabalham em prol do reconhecimento da cultura, principalmente nas ações realizadas durante a pandemia.

“É um reconhecimento do investimento que Volta Redonda vem fazendo na área da cultura. Receber este certificado é a afirmação que estamos no caminho certo e que precisamos seguir investindo e valorizando a nossa cultura local, nos tornando cada vez mais um polo cultural, sempre buscando ações que valorizem e fomentem os artistas da região”, destacou o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

Dentre os investimentos realizados no último ano pela secretaria, e que contribuíram para a conquista deste reconhecimento, Anderson destaca algumas ações, como as mais de 494 atividades online idealizadas pela pasta, provenientes da lei Aldir Blanc, e a ocupação de espaços da cidade.

“Tivemos a construção da galeria de arte à céu aberto, o corredor cultural urbano, que fica na passarela do viaduto Nossa Senhora das Graças, a ativação cultural, através da arte urbana em vários muros da cidade, deixando Volta Redonda mais humanizada e colorida, e resgatamos também o Salão do Humor, que estava há mais de um ano sem acontecer. Além de realizar diversas exposições em áreas que não eram usualmente utilizadas para esta finalidade, como os CRAS e também para pessoas em situação de rua, fruto de uma parceria com a SMAC (secretaria de Ação Comunitária)”, disse.

Ainda sobre as parcerias, Anderson falou o quanto elas são importantes para a fomentação da cultura na cidade.

“Um dos principais projetos foi o ‘Juntos pela Cultura’, em parceria com a Fundação CSN e com o Gacemss, onde realizamos também várias atividades. O resumo é que não fazemos cultura sozinhos. Juntamos a sociedade civil, instituições privadas, demos as mãos e fizemos com que a cultura em Volta Redonda, apesar de todas as dificuldades da pandemia, tivesse uma efervescência muito grande. Com certeza, isso foi um dos motivos para recebermos esta certificação”, afirmou.

Para saber todas ações realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura no último ano, basta acessar https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br/revista/.

ANCEC – A ANCEC se consolida como uma das maiores instituições de reconhecimento no Brasil, entregando anualmente algumas homenagens como a Medalha Renato Russo, na área da música; o Troféu Nelson Rodrigues, à classe artística; e a Cruz da Referência Nacional, a autoridades, empresários e personalidades de diversas áreas, trabalhando com o reconhecimento e valorização das três áreas: Cultura, Empreendedorismo e Comunicação. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.