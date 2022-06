A adolescente Estéfani Lourenço Alves da Silva, de 17 anos, que estava desaparecida desde sábado, dia 11, após sair de uma festa, foi encontrada na sexta-feira, dia 17, morta com sinais de violência, em um terreno baldio, próximo ao cemitério de Arapeí (SP).

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada seminua com o rosto desfigurado e diversas lesões na região do tórax. Segundo a perícia, a suspeita é de que a vítima tenha sido morta a pedradas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo da estudante foi localizado após informações de populares que chamaram a Polícia Militar. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Cruzeiro, onde passou por exames necroscópicos neste sábado.

Estéfani foi a uma festa na cidade no último sábado (11) e perdeu o celular. No dia seguinte, voltou ao evento apenas para pegar o aparelho com uma amiga, mas acabou ficando no evento com grupo de amigos.

Ela foi vista pela última vez por volta das 3h da segunda-feira (13), quando saía do evento. O sepultamento ocorreu na cidade de Arapeí. Até o momento a polícia não tem pistas do criminoso.