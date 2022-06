Inscrições podem ser feitas diretamente no local com professores, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h; há vagas exclusivas para servidores públicos municipais

A Academia de Musculação da Arena Esportiva, no bairro Voldac, está com novos horários. De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) estarão orientando os novos alunos. São 260 vagas disponíveis. O detalhe é que das 18h às 19h, as 30 vagas são exclusivamente para servidores públicos municipais de Volta Redonda.

A academia atende pessoas de 18 a 59 anos, com objetivo de aprimorar a aptidão física para a saúde da população da cidade.

Para se inscrever, o interessado deve preencher uma ficha cadastral e apresentar uma foto 3x4cm, cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência, atestado de aptidão física preenchida por um médico cardiologista e comprovante de vacinação.

A academia de musculação fica na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), na Rua Carlos Marques, Nº 141, bairro Voldac. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3339-2105.