Morre Betinho, ídolo do Voltaço nos anos 70 e 80

Morreu na madrugada deste sábado (18), no Hospital da Unimed, em Volta Redonda, Roberto Carvalho Parente, o Betinho, ídolo do Voltaço nos anos 70 e 80. Ele tinha 65 anos. As causas da morte ainda são desconhecidas.

Betinho começou sua história no Voltaço ainda na década de 1970, na categoria juvenil. Em 1979, Betinho foi o autor do gol que deu o primeiro título ao Tricolor de Aço, o Troféu José Lemos. Também teve passagens pelo clube nos anos de 1982, 1984 e em 1987, quando o Tricolor foi campeão da segunda divisão do campeonato carioca. Betinho também trabalhou na administração do Estádio da Cidadania e ainda defendeu as cores preta, branca e amarela jogando pelo time de masters do Voltaço.

O Voltaço ainda não se pronunciou a respeito do falecimento do ídolo. O sepultamento de Betinho será no Portal da Saudade.

COMUNICADO DA PREFEITURA DE VOLTA REDONDA

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda lamenta e se solidariza com os familiares do ex-jogador do Voltaço, Roberto Carvalho Parente, o Betinho, que faleceu nesta madrugada em Volta Redonda.

Além de ídolo do Voltaço nos anos 70 e 80, Betinho trabalhou na Prefeitura de Volta Redonda como administrador do Estádio Raulino de Oliveira, por mais de 20 anos, em governos anteriores do Prefeito Antônio Francisco Neto.

O nosso agradecimento ao relevante serviço prestado ao município, ao qual realizou com competência e seriedade, cumprindo o seu dever de organizar as competições e gerenciar com zelo o nosso Estádio da Cidadania.

Nossos sentimentos pelos familiares e respeito por este grande atleta de Volta Redonda que deixa um grande legado ao futebol da Região Sul Fluminense.

(Foto: Destaque Popular)