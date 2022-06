Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização, por volta das 4h50min, deste sábado, quando abordaram um ônibus da Viação Águia Branca, linha São Paulo x Duque de Caxias (RJ), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante fiscalização no interior do veículo, os agentes perceberam que uma passageira, de 27 anos, sentada na poltrona 50, apresentava nervosismo. Foram encontrados dentro de uma bolsa que estava no assoalho, nos pés da passageira, cinco tabletes de cocaína (peso total, aproximado de 5 kg).

A jovem confessou que a bagagem era dela e que pegou a droga no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, para entregar em um shopping, em Duque de Caxias (RJ). Disse que receberia R$ 100,00 por quilo de entorpecente transportado. Disse ainda que está passando por dificuldades financeiras e por isso aceitou fazer o transporte do narcótico.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à mulher por tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí, para os devidos procedimentos.