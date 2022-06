Defesa Civil de Resende ministra palestras educativas

A Defesa Civil de Resende vem realizando palestras educativas, com objetivo de apresentar o papel da Defesa Civil na sociedade. Na última segunda-feira, dia 13, a equipe esteve no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), unidade de Resende, para realizar palestra aos alunos do curso técnico de Segurança do Trabalho.

De acordo com o diretor geral da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano, foi apresentada o mapeamento de riscos, que constam ameaças que podem atingir o município, sendo elas hidrológicas e geológicas. Objetivo principal é o desenvolvimento de senso de responsabilidade mediante as situações que podem se desenvolver e apoiar as ações da Defesa Civil.

As ações preventivas são importantes e a Defesa Civil está sempre atenta para evitar que a população venha correr riscos. A Defesa Civil também conta com apoio da população.