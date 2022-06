Homem é assassinado no bairro Aterrado, em Volta Redonda

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado na noite deste domingo, dia 19, por volta das 20h40min, com vários tiros, na esquina na Rua Jaime Pantaleão de Moraes com a Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Segundo informações de moradores da localidade, ocorreram aproximadamente 10 tiros. O crime teria sido praticado por criminosos que estavam em uma moto. A vítima teria tentado fugir dos algozes e caiu na calçada em frente ao Hortifruti.

A Polícia Militar foi acionada e aguardou a presença da perícia da Polícia Civil. O corpo será removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal, em Três Poços, em Volta Redonda.