Homem tenta agarrar criança de 10 anos, em Lídice

Um jovem, de 22 anos, foi preso na noite de sábado após tentar agarrar uma criança, de 12 anos, na Rua José Romão, no distrito de Lídice, em Rio Claro.

A criança estava na frente do portão de sua casa, quando o suspeito tentar agarrá-la. A menina gritou por socorro para a sua mãe, de 42 anos, que saiu ao portão. Os gritos chamaram à atenção dos vizinhos que saíram para ver o que estava acontecendo e conseguiram agarrar o jovem pela tentativa de ato libidinoso. Ele tentava fugir do flagrante.

Policiais militares do 28º BPM foram até o local e levou o suspeito para a Delegacia de Polícia, de Rio Claro, onde o suspeito permaneceu preso. Foi necessário o uso de algemas. O suspeito estava visivelmente com comportamento alterado, com característica de uso de entorpecentes.