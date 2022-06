Jovem é preso por furto no dia do aniversário, em Barra Mansa

Policiais militares prenderam no sábado, um jovem, de 20 anos, no dia do aniversário por suspeita de furto no Supermercado Royal, localizado na Avenida Vereador Hamilton Reis Alves, no bairro Jardim Boa Vista, em Barra Mansa.

Com o suspeito foram apreendidos seis latões de cerveja, uma peça de alcatra suína, cinco saquinhos de suco e uma caixa de chocolate. Ele foi detido por um segurança do supermercado, que flagrou o rapaz tentando deixar o estabelecimento com os produtos em sua mochila. Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime.