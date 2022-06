Smac participa de seminário de combate ao trabalho infantil, no Rio

Representantes da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) de Volta Redonda participaram nesta quarta-feira (15) do Seminário Dia Mundial e Nacional Contra o Trabalho Infantil. O evento, em celebração ao Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil – celebrado no dia 12 de junho, foi realizado no Museu do Amanhã, no centro da cidade do Rio.

Estiveram presentes no evento: conselheiros tutelares, equipes do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e técnica de referência do Programa de Erradicação de Trabalho Infantil de Volta Redonda.

O grupo apresentou dois projetos pioneiros em Volta Redonda: o PIA (Protegendo a Infância e a Adolescência) e o Cadastro Jovem Aprendiz, ambos idealizados e executados pelo Departamento de Proteção Especial (DPES) da SMAC.

“Quero parabenizar toda equipe da prefeitura, em especial aos servidores da SMAC que trabalharam ativamente no Seminário de Combate ao Trabalho Infantil. Volta Redonda tem projetos pioneiros em prol da erradicação do trabalho infantil. Esta é uma das principais lutas da nossa gestão”, destacou a secretária de Ação Comunitária de Volta Redonda, Carla Duarte.