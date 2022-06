Agentes da Guarda Municipal em patrulhamento recuperaram no último sábado (18) uma motocicleta com registro de furto, na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta, em Volta Redonda.

O veículo foi encontrado com auxílio do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Fotos: Guarda Municipal de Volta Redonda