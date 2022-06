A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira (20), em flagrante, um homem acusado de agredir outro com uma paulada na cabeça, após um desentendimento de trânsito, no final da tarde do domingo (19), em Angra dos Reis. A vítima, segundo o delegado Vilson de Almeida, sofreu traumatismo craniano, mas sobreviveu. O hospital onde o agredido foi internado não foi informado.

Ainda de acordo com o delegado, o desentendimento aconteceu num posto de combustível na entrada do bairro Banqueta. O agressor fugiu numa motocicleta sem placa.

Tão logo o fato chegou ao conhecimento da delegacia de Angra, investigadores iniciaram a apuração do caso e, com a ajuda de câmeras de segurança, conseguiram identificar o suspeito, que foi preso no bairro Tararaca. Ele foi autuado por tentativa de homicídio. (Imagem: Polícia Civil)