A Polícia Militar apreendeu na tarde desta segunda-feira (20), no bairro Três Poços, em Volta Redonda, uma granada caseira, um revólver e 15 munições de diferentes calibres. A ação ocorreu no Minha Casa, Minha Vida, após denúncia de que o gerente do tráfico estaria agredindo e expulsando moradores dos apartamentos do condomínio.

De acordo com a PM, ninguém foi preso e o material estava numa mochila rosa em um apartamento do residencial. Além da granada, da arma e das munições – calibres 32, 38, 9 milímetros, 7.62 e 380 -, os agentes encontraram 13 tabletes pequenos de maconha, 14 sacolés do entorpecente, seis tiras de maconha prensada, uma capa de colete balístico, um suspensório militar, um casaco camuflado do Exército, um celular e mil pinos vazios.

A PM informou que o apartamento estava com a porta entreaberta e o material estava num sofá. Parte dele estava dentro de uma mochila rosa. Os agentes chamaram pelo morador, mas ninguém estava no imóvel. (Foto: Polícia Militar)