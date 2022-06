A Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizando o Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) observou uma caminhonete baú Mercedes Benz parada no acostamento na altura do km 286, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

A caminhonete estava a menos de um quilômetro do posto da PRF, levantando desconfiança dos agentes. O condutor foi abordado e alegou que havia parado ali por não estar se sentindo muito bem. Os agentes solicitaram que abrisse o compartimento de carga sendo constatado que transportava 50 caixas de energético Red Bull, cinco caixas de bebida alcoólica Skol, Beats Gin/Tónica, 80 caixas de cerveja Budweiser, 30 caixas de cerveja Stella Autoir e 26 caixas de cerveja Corona.

Ao ser solicitada a documentação fiscal da mercadoria transportada, o condutor, de 28 anos, apresentou apenas um cupom fiscal de venda ao consumidor das 50 caixas de energético, não tendo qualquer documentação fiscal do restante das bebidas.

Desta forma, o condutor foi detido por transportar mercadorias sem nota fiscal e a ocorrência apresentada para um Auditor da Receita Estadual do Posto Fiscal de Nhnagapi (Itatiaia) para que fossem tomadas as medidas cabíveis pelo órgão fiscal competente.

No total foram apreendidos 32 litros de bebida alcoólica Gin/tónica, 300 litros de energético e 1.077 litros de cerveja.